Am Donnerstag hatten Bürger auf dem Ikea-Parkplatz wieder die Möglichkeit, sich eine Erst-, Zweit- oder eine Booster-Impfung geben zu lassen. Dass die Corona-Krise nicht nur von negative Auswirkungen habe, war ganz nebenbei von einigen Besuchern des Impfbusses dort zu hören.

Um Bürgern ein einfaches und unkompliziertes Impfangebot zu machen, hat das Gesundheitsministerium des Landes weiterhin den Impfbus im Einsatz, der an ausgewählten Standorten die Corona-Schutzimpfung anbietet. Die Impfung wird durch den DRK-Landesverband organisiert und ohne Anmeldung vorgenommen. Vor dem Beginn der kalten Jahreszeit versucht das Ministerium zu verhindern, dass die Corona-Fallzahlen allzu stark nach oben gehen.

Siegfried Nurmuhamed, Teamleiter beim DRK, koordiniert als Ansprechpartner für die Stadt Kaiserslautern die Einsätze des Impfbusses und kümmert sich darum, dass der Impfstoff bereitsteht. „Der Zulauf der Bürger ist allgemein sehr hoch und lag bisher bei etwa 60 bis 80 Personen pro Einsatztag. Seit der Verfügbarkeit des an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs hat sich die Zahl etwa verdoppelt“, sagt Nurmuhamed, der auch für den Landkreis Kaiserslautern, den Donnersbergkreis und gelegentlich auch für den Landkreis Bad Dürkheim den Impfbus organisiert.

Die Einsätze in Kaiserslautern stimmt er mit Thomas Strottner ab, dem Impfkoordinator der Stadt Kaiserslautern. „Den genauen Standort wählen wir anhand eines Einsatzplans der Landesregierung aus. Für die kommende kalte Jahreszeit werden wir den Impfbus beispielsweise am Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg einsetzen. Dort kann der Einsatz auch bei schlechter Witterung durchgeführt werden“, erläutert er die Auswahl-Kriterien.

„Seit Corona keine Erkältung mehr gehabt“

In der Warteschlange vor dem Pavillon, der vor dem Bus aufgebaut ist, warten etwa 30 Bürger bei strahlendem Sonnenschein auf ihre Impfung. Sabine Schäfer will sich ihre zweite Booster-Impfung geben lassen. „Hier ist es bequemer sich impfen zu lassen, statt einen Termin beim Arzt auszumachen.“ Die bisherigen Impfungen habe sie gut vertragen. „Am angenehmsten fand ich meine dritte Impfung im Januar in Winnweiler bei der Impfstation. Dort konnte man samstags ohne große Formalitäten hingehen und der Ablauf war ganz locker.“

Bereits die fünfte Impfung – diesmal mit dem angepassten Impfstoff – will sich eine 71-jährige Dame abholen. „Bisher habe ich noch kein Corona gehabt und will es auch nicht bekommen“, erklärt sie. Nach der ersten und zweiten Impfung sei sie ziemlich schlapp gewesen, nach der dritten und vierten hatte sie aber keine Probleme. „Gut ist, dass ich seit Corona keine Erkältung mehr hatte“, freut sie sich über die positive Auswirkung durch das Tragen der Maske und der reduzierten Kontakte.

Ein Bibliotheksangestellter hat sich spontan für den heutigen Impftermin entschieden. Er habe online bei der RHEINPFALZ davon gelesen und will sich seine zweite Booster-Impfung geben lassen. Als positiven Aspekt von Corona merkt er das reibungslose Arbeiten im Homeoffice an. Weniger erfreulich sei gewesen, dass er die erste Impfung nicht gut vertragen und eine Woche mit Fieber und Gliederschmerzen flach gelegen habe.

Bei Angst vor der Spritze lenkt das Team geschickt ab

Jürgen Stumpf, Rentner aus Schneckenhausen, hatte durch den Lockdown keine großen Einschränkungen, sagt er. „Auf dem Land ist das kein Problem. Ich kann jederzeit in den Garten gehen und im Wald trifft man manchmal stundenlang niemanden.“ Er sei zum Impfbus gekommen, weil es hier schnell und unkompliziert gehe.

Notfälle bei einer Impfung habe Koordinator Nurmuhamed bisher nicht erlebt. Je nach Wunsch werde dem Impfling die Spritze im Liegen oder Sitzen verabreicht. Für den Fall, dass es doch einmal zu einem Notfall kommen sollte, sei stets ein Arzt anwesend. „Manchmal haben die Impflinge jedoch Angst vor der Spritze oder sind besonders nervös.“ Sein Team könne gut damit umgehen: „Da verwickelt man den Patienten in ein Gespräch und stellt ein paar Fragen. Derart abgelenkt verliert sich die Angst dann meistens.“

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen bei der Koordination der Impfeinsätze läuft laut Nurmuhamed bestens: „Das gilt auch für die Einsätze mit dem mobilen Impfteam, mit dem wir in Einrichtungen wie zum Beispiel Altenheimen die Impfungen vornehmen.“

Info

Der nächste Einsatz des Impfbusses im Raum Kaiserslautern ist am Donnerstag, 3. November, von 10 bis 17 Uhr am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern. Weitere Standorte und Zeitpunkte sind auf der Website des Landes zu finden.