Die Erzhütter Heidefläche, eine etwa zwei Hektar große Fläche neben der Streuobstwiese unter der Stromleitung zwischen Erzhütten und Erfenbach, braucht Unterstützung. Verbuschung droht und damit der Verlust der Heide.

In Abstimmung mit dem Forstamt Kaiserslautern laden die Grünen Erzhütten-Wiesenthalerhof am Samstag, 5. Oktober, ab 15 Uhr die Bürger ein, mit anzupacken. Der wertvollen Heide soll in einer gemeinsamen Aktion wieder genug Licht und Luft verschafft werden. Klaus Platz, Mitglied der Grünen und ehemaliger örtlicher Revierförster, wird ebenfalls vor Ort sein und die Bürger anleiten, welche Gehölze wie zu entfernen sind.

„Wir legen die Gehölze seitlich des Heideareals im Wald ab und sorgen so gleich für Unterschlupf vieler Kleintiere“, sieht Platz in dem Einsatz nicht nur Hilfe für die Heide. Hilfe für die Menschen soll mit der Aktion ebenfalls verbunden werden. „Während der Arbeiten, spätestens aber beim gemeinsamen Grillen im Anschluss an den Einsatz, besteht die Möglichkeit, sich über die aktuellen Sorgen und Nöte im Ortsbezirk Erzhütten-Wiesenthalerhof auszutauschen“, erläutert Platz und verweist auf das Format „Die Grüne Bank“, unter dem die Bürger bereits zweimal, zunächst am Spielplatz Erzhütten sowie an der Bushaltestelle, zum Dialog eingeladen waren. Die für die Arbeiten in der Erzhütter Heide notwendigen Werkzeuge sowie Arbeitshandschuhe werden von den Erzhütterer Grünen bereitgestellt.