Wie es auf der Fläche vor dem Pfalztheater einmal aussehen soll und ob dort die Lauter zurückkehrt, darauf können Bürger in den nächsten Tagen noch Einfluss nehmen. Ein Bürgerbeteiligungsverfahren läuft noch bis 11. Oktober. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Das Areal zwischen Casimirsaal und Pfalztheater soll umgestaltet werden, inklusive Theaterwiese und dem ehemaligen Parkplatz. Anfang September hatte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel bereits vor Ort dazu aufgerufen, Ideen und Anregungen zu geben. Über 250 Kaiserslauterer hatten die Gelegenheit genutzt. Das Gros sprach sich dafür aus, dass es künftig auf der Theaterwiese plätschert. Wie die Lauter auf den Platz geholt werden kann, dafür gibt es bereits einen Plan, die Kammgarnleitung soll dafür angezapft werden. Auf der Wunschliste oben stehen für das Areal zudem ein Biergarten, Sitzgelegenheiten und Bäume. Nur noch wenige Tage besteht die Möglichkeit, sich einzubringen. An der Information im Rathaus und in der Tourist-Information liegen dafür Postkarten aus. Zudem können Gedanken zu dem Projekt digital vortragen werden, unter https://klmitwirkung.de/kaiserslautern/de/home. Im Anschluss an die Beteiligung wird eine Masterplanung erstellt, die die weitere städtebauliche Entwicklung für den Bereich um das Pfalztheater vorgeben soll.