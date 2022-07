An der Gestaltung des „Olsbrücken-Kalenders 2023“ können jetzt die Bürger mitwirken und einzelne Motive auswählen. Unter www.olsbruecken.org sowie in den Schaukästen der Ortsgemeinde sind die eingereichten Fotos zu sehen. Interessierte können über ihre Wunschmotive per E-Mail an Kalender@olsbruecken.org, oder schriftlich mit Stimmzettel in den Briefkasten der Ortsgemeinde Olsbrücken, abstimmen. Pro Person gilt eine Stimmabgabe über jeweils drei favorisierte Motivbilder, wobei auch Wunschmonate vorgeschlagen werden können. Die zwölf mehrheitlich ausgewählten Fotos aus dem Bereich Olsbrücken gehen in den Druck des Jahreskalenders 2023. Abgestimmt werden kann noch bis Ende Juli. Den Start des Verkaufs des „Olsbrücken-Kalenders 2023“ gibt Organisator Matthias Fischer bekannt.