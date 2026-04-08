Vor 25 Jahren zierten sie plötzlich Kaiserslautern: bunte Fischskulpturen. Zum 750. Stadtjubiläum gibt es eine neue Auflage der Kunstaktion von damals. Die neue Stadtfisch-Aktion sei bereits ein großer Erfolg, teilt die Stadtverwaltung mit. Sechs Wochen lang hatten Bürgerinnen und Bürger Zeit, eigene Gestaltungsvorschläge für sieben neue Fische einzureichen. 73 sind eingegangen. Bis zum 30. April können alle registrierten Nutzerinnen und Nutzer im Internet auf klmitwirkung.de entscheiden, welche sieben Fische realisiert werden. Insgesamt sieben Stimmen stehen zur Verfügung, die man frei auf die 73 Vorschläge verteilen kann. Die ausgewählten Ideengeberinnen und Ideengeber gestalten ihre Fische anschließend selbst, teilt die Stadt weiter mit. Die Aktion solle auf diese Weise ein sichtbares Beispiel für Beteiligung und gemeinsames Stadtgestalten sein. Partner ist die Berufsbildende Schule I Kaiserslautern, wo die Skulpturen vorbereitet wurden und später auch gestaltet werden. Im Sommer sollen die fertigen Fische an den Stadteingängen an der Pariser und Mainzer Straße aufgestellt werden. Weitere Informationen zur Aktion und zur Abstimmung gibt es im Internet auf www.klmitwirkung.de/fische.