Sandra Jacob würde den Ausbau des Kerweplatzes begrüßen

„Der Ausbau vom Kerweplatz wäre schön“, antwortet Sandra Jacob auf die Frage nach ihren Wünschen für Siegelbach im neuen Jahr. 1988 ist sie mit ihrem Ehemann aus der Stadt in den Stadtteil gezogen und fühlt sich dort nach wie vor wohl. Die Vereine dort haben für sie daran einen nicht unwesentlichen Anteil.

„Es ist immer was los, schon für die Kleinen“, schildert die Mutter zweier Kinder, die in Siegelbach groß geworden sind. Die Sanierung des Platzes in der Ortsmitte liegt ihr schon deshalb am Herzen, weil sie ihren Verein, den SC Siegelbach, seit Oktober als dessen erste Vorsitzende vertritt.

Sandra Jacob berichtet, dass der Sportverein mit dem Verein zur Förderung von Kerwe, Kultur und Jugend (KKJ) auf dem Platz sonst immer einen Stand betrieben hat, was im vergangenen Jahr wegen Corona nicht möglich war. „Wir haben immer das Glück gehabt, dass es an der Kerwe geregnet hat“, erwähnt sie das „Matschparadies“, das der erhoffte Ausbau dort beenden soll.

Den geplanten Ausbau des Fahrradwegs entlang der ehemaligen Bachbahn sieht Sandra Jacob nicht nur positiv. Es ist ihr ein Anliegen, dass für den Ausbau dort nicht die komplette Struktur verändert wird: „Man sollte die Natur mit berücksichtigen, dann wäre ich begeistert.“ Nicht besonders schön fände sie es auch, wenn das Industriegebiet Nord immer näher an den Stadtteil heranrücken würde. Irgendwelche Ausgleichsflächen zu schaffen wäre für sie nicht das gleiche.

Positiv sieht die Bürgerin dagegen die Ansiedlung des Altenheims mit Friseur und Café, das „in normalen Zeiten“ auch Leute von außerhalb des Heims besuchen können: „Es ist immer schön, wenn mal was Neues kommt“.