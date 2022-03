Das Bürger-Büsing-Haus soll so schnell wie möglich ertüchtigt werden, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Das Haus sei derzeit komplett leer geräumt, es gebe dort keine Einrichtungsgegenstände mehr, schildert Ortsvorsteher Thorsten Peermann. In Absprache mit der Stadt bittet Peermann die Bevölkerung um Mithilfe, um 70 Plätze im Bürger-Büsing-Haus herzurichten. Zur Einrichtung und Ausstattung werden folgende Gegenstände gebraucht: Einzelbetten (keine Ehebetten), Kinderbetten, kleine Tische (normale Höhe), Stühle (keine Sessel), Kinderhochstühle, kleine Schränke, Bettwäsche (gewaschen), Waschmaschine/Trockner. Wer etwas spenden möchte, kann sich per Mail an den Ortsvorsteher Thorsten Peermann wenden (peermann@kabelmail.de) und seine Telefonnummer für einen Rückruf angeben. Die Spenden können abgeholt werden.