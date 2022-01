Am Montag, 17. Januar, hat das erst kurz zuvor gegründete Bündnis „Für demokratische Werte und ein solidarisches Miteinander“ eine Online-Petition gestartet, nach knapp einer Woche haben dort über 1300 Menschen unterzeichnet. Die Unterschriften sollen am Montag, 24. Januar, vor der Stiftskirche der Stadt übergeben werden.

Anfang Januar hatten sich einige Kaiserslauterer Einrichtungen zusammengetan und überlegt, wie sie ein Zeichen gegen jene Demonstrationen setzten können, in denen allwöchentlich Menschen ihren Unmut gegen Corona-Maßnahmen kundtun. Ein Hauptziel bestand laut Initiator Jürgen Jäger, dem Vorsitzenden des Stadtjugendrings, darin, der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben. Inzwischen sind „knapp 60 Verbände und Organisationen dem Bündnis beigetreten“, berichtete er am Freitag.

Da in der Pandemie Ansammlungen vermieden werden sollen, startete das Bündnis eine Online-Petition, auf der Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit haben, ihre Solidarität mit den Zielen des Bündnisses zu bekunden. Am Freitag vorvergangener Woche hatte das Bündnis mit einer kleinen Gedenkfeier auf dem Platz vor der Stiftskirche und der Adler-Apotheke auf ihre Ziele aufmerksam gemacht; rund 100 Personen waren laut Jäger gekommen. Am Montag hatte das Bündnis dann erneut eingeladen, Kerzen dort zu entzünden oder Blumen abzulegen.

Am Montag, 24. Januar, um 17 Uhr will das Bündnis dort die bis dahin gesammelten Unterschriften an Vertreter der Stadt übergeben. „Wir hoffen auf 1500 Unterschriften“, sagte Jäger am Freitag; am Sonntagnachmittag waren es über 1300. Abseits der Petition habe er zudem positive Rückmeldungen bekommen, berichtete er, „von Menschen, die sich freuen, das jemand mal etwas organisiert“. Neben ihm sind der evangelische Pfarrer für Frieden und Umwelt, Detlev Besier, sowie auch Marcel Divivier-Schulz, Geschäftsführer des DGB Westpfalz, Hauptorganisatoren in dem Bündnis.

Der Ort vor der Stiftskirche habe gezeigt, dass er genug Platz biete, „diesmal rechnen wir aber nur mit etwa 20 Personen, die Verbände laden ihre Mitglieder auch nicht dazu ein“, betonte er. Die Unterschriftenübergabe soll denn auch „der vorläufige Schlusspunkt“ an Veranstaltungen sein.

Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) habe zugesagt, im Stadtvorstand über die Unterschriftenaktion zu sprechen. Außerdem ist das Bündnis laut Jäger weiterhin in Gesprächen mit der Stadt-Spitze, mit dem Ziel, eine permanente Gedenkstätte einzurichten. „Das soll nicht eine reine Totengedenkstätte sein, sondern eine für alle Betroffenen der Pandemie“, macht Jäger klar. „Wir haben schon Ideen in Bezug aufs Wo und Wie.“