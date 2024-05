Der Juni klingt an. Und mit ihm der vorletzte Spielmonat für das Kulturzentrum Kammgarn vor der Sommerpause. Das bedeutet: Vorhang auf und Bühne frei für den Kammgarn-Kulturgarten. Denn ab der zweiten Hälfte im Juni finden alle Konzerte wieder mal im Freien statt – solange das Wetter hält. Mit dabei beim Indoor-Jammen und Open-Air-Spaß sind diesmal unter anderem d’Artagnan, Mrs. Greenbird und die Musiker des „Sound of the World“-Festivals.

Das Kulturzentrum startet direkt mit einem fetten Double-Feature am Samstag, 1. Juni, – und das zeitgleich auf zwei Bühnen des Hauses. Die erste Bühne befindet