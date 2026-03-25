In der Kaiserslauterer Marienkirche wird am kommenden Sonntag die Johannespassion von Bach aufgeführt. Ein Probenbesuch.

Kantor Timo Uhrig bereitet mit Vokalensemble und Junger Kantorei die Aufführung der Johannespassion von Bach vor. Die Aufführung findet am Palmsonntag in der katholischen Kaiserslauterer Marienkirche statt.

„Die Ks bitte deutlich“, mahnt Kantor Timo Uhrig. Er sitzt zusammen mit den Sopran- und Altstimmen im Probenraum des Pfarrheims gegenüber der Marienkirche. Die Tenöre und Bässe proben separat, sie werden später dazustoßen. „Dann geht es weiter mit Seite 37, Nummer 200“, lautet die nächste Anweisung des jungen Kantors, der konzentriert hinter seinem Klavier sitzt, spielt, selbst singt und dazu auch noch die Einsätze gibt.

Die Männer kommen später

Sehr klar setzen die hohen Soprane ein, in schöner Einstimmigkeit. Ganz zufrieden ist der Kantor aber noch nicht: „Es gibt Tonrepetitionen und es wäre auch wirklich schön, wenn es tatsächlich zweimal derselbe Ton wäre“, merkt er an und gibt den Ton nochmals mehrfach vor. „Da gibt es Spannung, ungemütliche Sachen halt.“

Die 17 Sängerinnen singen den Chorsatz durch. „Dann bitte Nummer 27, ,Lasset uns’.“ Blättergeräusche. Der Kantor spielt am Klavier. „Das war aber nicht das Endtempo“, stellt er klar. „Eins, zwei und ...“ Die Sängerinnen setzen ein. „Einmal nur die Soprane – sehr, sehr leicht und sehr, sehr hell. Man braucht Spannung dafür, sonst kann man es nicht singen.“ Nach zwei Versuchen ist der Kantor zufrieden. „Einmal bitte nur Alt, Takt 34. Dann bitte einmal Sopran.“ Die Frauen singen, hochkonzentriert und ausdrucksvoll.

Liebe zum Werk

Dann kommen die Männer dazu. Gemeinsam singen sie einige Passagen durch. „Bringt auch mich zur Ruh’“ erklingen die Frauen- und Männerstimmen. „Bitte dran denken, im Takt 213 gibt es eine andere Tonart“, wirft der Dirigent ein: „Und ganz am Anfang läuft diese Bewegung im Orchester weiter. Wir singen die letzten Worte auswendig und blättern davor oder danach weiter, je nachdem, was besser klappt. Auf Seite 205 muss man springen. Man kann sich auch ein Zettelchen reinkleben.“ Dann ist Kaffeepause. Die Chormitglieder lassen sich das nicht zweimal sagen, schnell klappern die Tassen.

Eine der ältesten Sängerinnen ist Ruth Stadtmüller. „Ich werde im Sommer 70, das ist mein erstes Projekt mit Timo Uhrig“, erzählt sie. „Ich singe im Chor, seit ich 13 bin. Die Johannespassion habe ich mit 14 oder 15 schon einmal gelernt, als Sopran.“ Wie sie sich erinnert, habe sie „in späteren Chorjahren dann Alt gesungen, jetzt schon zum zweiten Mal Tenor. Ich kenne das Werk wirklich in- und auswendig.“

„Freude an dem, was man singt“

Für die ehemalige Lehrerin Ruth Stadtmüller, die im Sommer ihr 50. Jubiläum als nebenberufliche Organistin feiert, bedingen sich Singen und Spielen gegenseitig. Es mache keinen großen Unterschied, in welcher Stimmlage sie singt: „Ich kenne das Stück gut, für mich ist es eine Auffrischung. Ich muss mich in eine andere Chorstruktur einfinden und den anderen Mitgliedern etwas von meiner Sicherheit mitgeben. Ich liebe die Johannespassion.“

Chorleiter Uhrig bereitet während der Kaffeepause bereits die Fortsetzung der Probe vor. „Vor allem muss man einen Zugang und Freude an dem Werk haben, das man probt“, ist er überzeugt. „Woran ich keinen Spaß habe, das kann ich nicht überzeugend singen. Bei komplexen Werken muss man auch die verschiedenen Ebenen verstehen, nicht nur oberflächlich.“

Bei intensiver Beschäftigung fielen „einem immer neue Sachen auf“. Bei den Proben versuche er, „den Leuten nicht nur Töne in den Kopf zu hämmern, sondern auch ein Gefühl für den Textbezug zu wecken, weil das bei Bach sehr differenziert ausgestaltet ist. Wenn man das weiß, singt man das auch ganz anders.“

Einstudieren mit fitten Leuten

Umso wichtiger ist das, weil der Kantor nicht mit einem einzigen Klangkörper allein probt. „Ich übe mit einem Chor, der eigentlich aus drei Chören besteht“, sagt er. „Die Probentermine waren ein richtiges Puzzle, es waren bisher nie alle zusammen, denn die Chöre sind ja auch liturgisch eingebunden.“ Jetzt habe alle eine Probenphase von vier Wochen, um das Zwei-Stunden-Werk einzustudieren: „Aber wenn man so fitte Leute hat, klappt das dann schon.“

Einer der Jüngsten im Chor ist Moritz Lenhard. Der Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums in Kaiserslautern absolviert parallel zur zwölften Klasse eine Ausbildung am bischöflichen Kirchenmusikinstitut und singt seit frühester Kindheit im Chor. Im Kindergarten erhielt er ersten Klavierunterricht, später kamen Orgel, Gesang und Gitarre dazu, auch Cellounterricht hat er genommen.

„Da ich auch Orgel spiele, habe ich viel mit Bach zu tun“, sagt der 18-Jährige. „Ich bin ein absoluter Fan. Ich habe auch schon die eine oder andere Chorprobe übernommen. Ich hoffe, dass dieses Werk möglichst viele Menschen anspricht, ältere und jüngere“, sagt der junge Vollblutmusiker, der nach dem Abitur Musik studieren möchte.

Info

Johannespassion am kommenden Sonntag, 29. März, 17 Uhr, in der Kaiserslauterer Marienkirche.