Achtung böse! Kein Kinderkram! In der ausverkauften Schreinerei der Kammgarn wimmelte es am Samstagabend nur so von bösen Hexen, lüsternen Fröschen, blutdürstigen Männern und hartherzigen Müttern. Das Duo Wortlaut mit Madeleine Giese und Rainer Furch und Akkordeonistin Alexandra Maas präsentieren bitterböse Märchen der Brüder Grimm.

Ein furchteinflößendes Paar torkelt da auf die Bühne, während Alexandra Maas aus ihrem Akkordeon eine spannende Melodie hervorzaubert: Gesichter kreideweiß,