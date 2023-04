In der Konzertreihe „Sonntags um 5“ am Sonntag, 16. April, 17 Uhr, in der Fruchthalle Kaiserslautern setzen die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) und Chefdirigent Pietari Inkinen Antonín Dvorák als großen Sinfoniker und begnadeten Opern- und Liedkomponisten in Szene. Dabei ist Sopranistin Eleanor Lyons.

Die weltweit gefragte australische Sopranistin wird in Dvoráks berühmtem „Lied an den Mond“ die Sehnsucht der Wassernixe nach Liebe besingen. Sie bringt außerdem eine weniger bekannte Arie aus Dvoráks Oper „Armida“ mit. In der Arie „Sing nicht, Du Schöne“ beleuchtet sie die ausgeprägte „sangliche“ Seite von Sergej Rachmaninow.

Pietari Inkinen hat die tschechische Musik tief verinnerlicht. Die höchst melodienreiche 8. Sinfonie von Dvorák kombiniert er in diesem Programm mit der Tondichtung „Das goldene Spinnrad“, die großen Raum zur sinfonischen Entfaltung der DRP liefert. Markus Brock führt durch das Konzert.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652316, beim Thalia Ticketservice unter Telefon 0631 36219814 und allen weiteren VVK-Stellen sowie im Internet unter www.eventim.de. rhp