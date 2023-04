Im nächsten Konzert der Reihe „Sonntags um 5“ am Sonntag, 16. April, 17 Uhr, in der Fruchthalle Kaiserslautern setzen die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern und ihr Chefdirigent Pietari Inkinen Antonín Dvorák als großen Sinfoniker und begnadeten Opern- und Liedkomponisten in Szene.

Die weltweit gefragte australische Sopranistin Eleanor Lyons wird in Dvoráks berühmtem „Lied an den Mond“ die Sehnsucht der Wassernixe „Rusalka“ nach Liebe besingen. Sie bringt außerdem eine weniger bekannte Arie aus Dvoráks Oper „Armida“ mit. In der Arie „Sing nicht, Du Schöne“ beleuchtet sie die ausgeprägte „sangliche“ Seite von Sergej Rachmaninow. Neben der Oper übernehmen Lied-Recitals eine immer wichtigere Bedeutung im künstlerischen Schaffen von Eleanor Lyons. Einer der Höhepunkte der aktuellen Spielzeit ist ihr Debüt als Leonore in einem konzertanten „Fidelio“ mit dem Sydney Symphony Orchestra unter Simone Young.

Als ehemaliger Chefdirigent der Prager Sinfoniker hat Pietari Inkinen die tschechische Musik tief verinnerlicht. „Bei ihr habe ich mittlerweile das gleiche Heimatgefühl wie bei der finnischen“, sinnierte er vor einiger Zeit in einem Rundfunk-Interview. Mit der Deutschen Radio Philharmonie schließt er gerade die Aufnahmen einer Gesamteinspielung der Sinfonien von Dvorák ab, in wenigen Wochen gastiert er mit der DRP und Smetanas „Mein Vaterland“ im Festspielhaus Salzburg. Markus Brock führt durch das Konzert.

