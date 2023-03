Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Bewohner des Bännjerrücks zeigt sich verwundert darüber, dass am Freitag, 13. August, mehrere große Bäume in der Leipziger Straße gefällt wurden. Mit der Frage, wer diese Aktion verantwortet und ob sie im Einklang mit Bundes- und Landesgesetzen stehe, hat er sich an die RHEINPFALZ gewandt.

Wer von der Hohenecker Straße in die Leipziger Straße einbiegt und das Eisenbahnviadukt passiert, findet die besagte Stelle linker Hand nach weniger als 200 Metern. Die