Das Verhalten der Antifas ist nicht tolerierbar. Doch es weiter in den Fokus zu rücken, hilft den Frauen auch nicht.

Dass die Gleichberechtigung zwar große Fortschritte gemacht hat, aber nicht selbstverständlich ist – wie sich am Beispiel des Iran zeigt –, daran erinnert der Frauentag alljährlich. So auch die von der Gleichstellungsbeauftragten Katharina Disch organisierte Demo in Kaiserslautern. Angesichts der Anzahl der Teilnehmenden ein Erfolg. Dass die Störung von Antifas die gute Sache nun in den Hintergrund drängt, ist schade. Worum es jenen eigentlich ging, darüber mag spekuliert werden. Die Provokationen haben bei den Liberalen gewirkt; verständlich angesichts des nicht tolerierbaren Verhaltens. Aber dies nun weiter in den Fokus zu rücken, hilft den Frauen nicht. Disch wird von sich aus ein noch strengeres Auge auf die Redner haben – doch angesichts der Meinungsfreiheit sind auch ihr Grenzen gesetzt.