Ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben Unbekannte an der Integrierten Gesamtschule. Wie die Polizei berichtet, rissen sie Bänke gewaltsam aus der Verankerung, entfernten an Lampen die Abdeckung und rissen dann Stromkabel heraus. Die Lampenabdeckungen setzen sie anschließend wieder auf und verschraubten diese. Die Tat dürfte bereits am vergangenen Wochenende begangen worden sein, schätzt die Polizei. Sie ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und fragt: Wem sind zwischen Freitag und Montag Personen auf dem Gelände in der Schulstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.