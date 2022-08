Eine DNA-Untersuchung hat den Verdacht bestätigt: Mehrere Schafe, die in der Nacht zum 28. Juli auf einer Weide bei Schmitshausen gerissen wurden, sind einem Wolf zur Beute geworden. Ein ähnlicher Fall wird nun aus Martinshöhe gemeldet.

Die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt in Untersulzbach verzögert sich weiter. Die Geduld von Einheimischen und Besuchern wird zum wiederholten Mal auf die Probe gestellt, denn demnächst gibt es wieder eine Vollsperrung.

Warmfreibad und die Waschmühle, die beiden Kaiserslauterer Freibäder, bleiben wie vorgesehen bis 18. September geöffnet. Eine vorzeitige Schließung beispielsweise Ende August, wie von Vertretern der Koalition aus CDU, Grünen und FWG befürchtet, sei nicht vorgesehen.

Das Rätsel um den verschwundenen und wieder aufgetauchten Wetterhahn der Abteikirche in Otterberg ist gelöst. Mit Wind und Wetter hatte es nichts zu tun – jedoch mit einer Wette.

Die Aufregung war groß, als die Vorsitzende der Paddlergilde sich Anfang August an ihre Mitglieder wandte mit dem Hinweis, möglicherweise könnten vor Jahren in den Gelterswoog einbetonierte Eisenstangen bei dem aktuellen Niedrigwasser im See zur Gefahr werden. Am Montag gab die Vorsitzende Christine Richter Entwarnung.

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Tauben in der Innenstadt sind ein alltäglicher Anblick – und mehr als umstritten. Nach Ansicht der Taubenhilfe Kaiserslautern ist die Population nicht angewachsen, vielmehr sammeln sich die Vögel an bestimmten Plätzen. Der Verein und die Stadtverwaltung wollen die Lage entschärfen.