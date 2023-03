Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachts um 0.30 Uhr zur Arbeit gehen, hat schon Vorteile. Sagt jedenfalls Bäckermeister Stephan Müller und der muss es wissen. Steht er doch Nacht für Nacht in seiner kleinen Backstube in der Mannheimer Straße, um all die feinen Backwaren mit seinen Händen zu fertigen und in den Ofen zu bringen.

„Nachts stört mich keiner, da kann ich kreativ sein. Das ist doch sensationell“, ist für Müller das Bäckerhandwerk einfach der schönste Beruf auf der Welt.