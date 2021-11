Vermutlich aus Eifersucht hat am Donnerstag eine 27-Jährige in einer Bäckerei mit frischen Berlinern zwei Verkäuferinnen attackiert. Der Freund der Frau hatte am Nachmittag in der Bäckerei sein Telefon auf der Theke liegen gelassen. Als ihn die 27-Jährige versuchte zu erreichen, ging eine fremde Frau ans Telefon. Die 27-Jährige vermutete sofort, dass ihr Freund eine Affäre hat. Nach dem Telefonat ging sie in die Bäckerei, kaufte Berliner und beschimpfte und bewarf die Verkäuferinnen mit der Backware. Sie konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. Zu dem Vorfall äußerte sich gegenüber den Beamten nicht. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung zu. Den Verlust des Telefons hatte ihr Freund bemerkt und es kurz vor der Attacke in der Bäckerei abgeholt.