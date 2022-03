Bereits zum 1. März und nicht wie geplant, erst im Sommer hat Daniel Sprengard die Bäckereifiliale Holzhauser in Bann übernommen. In der Hauptstraße 78 betreibt Sprengard, der aus Martinshöhe stammt, jetzt neben Hütschenhausen und Kirrberg seine dritte Filiale. „Bei der Traditionsbäckerei Sprengard wird noch Wert auf echtes Handwerk gelegt“ so der Bäckermeister, der sein Unternehmen seit 2004 in der dritten Generation betreibt. Alles begann mit seinem Großvater im Jahr 1950. Aus dem Kolonialwarenladen seines Ur-Großvaters entstand die Bäckerei Sprengard. In Bann ist die Filiale vormittags von Montag bis Samstag von 5 bis 12 Uhr geöffnet. Er freue sich, dass direkt ein Nachfolger für die Filiale in der Ortsmitte gefunden worden sei, sagte Ortsbürgermeister Stephan Mees (CDU) .