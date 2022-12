Seine Kundschaft ist treu, mit seinen Mitarbeitern ist er mehr als zufrieden und Arbeit hat er genug. Warum Bäckermeister Otto Enkler seinen Backofen beim „Unnerschde Krausse“ in Enkenbach im neuen Jahr trotzdem nicht mehr anmachen wird.

Zwei Jahre durch Corona ausgebremst, freuen sich Unternehmen und Belegschaften wieder auf ein vorweihnachtliches Beisammensein. Die Gastronomie kann nicht klagen. „Wir sind so gut wie ausgebucht“, sind Kaiserslauterer Wirte mit der Nachfrage nach Weihnachtsfeiern zufrieden.

In der Werbung hat Andreas Kölbel 1986 das damals neue 3er-BMW-Cabrio gesehen. Schlagartig wurde ihm bewusst, dass so sein Traumauto aussieht. Es ist dem Kaiserslauterer nicht zu verdenken.

Am Montag war er bereits bei Kindern einer kommunalen Kindertagesstätte in Hochspeyer unterwegs. Am Dienstagvormittag besucht Andreas Braun Kinder der Kita St. Norbert, und am Nachmittag stattet der Pastoralreferent der Pfarrei Maria Schutz 50 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine im früheren Altenheim Zoar in der Menonnitenstraße einen Besuch ab.

Schneckenhausen: Die seit Mitte September gesperrte L382 wird nicht erst am kommenden Freitag, sondern bereits am Dienstag, 6. Dezember, wieder für den Verkehr geöffnet.