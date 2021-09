Brot, Brötchen, Teilchen: Für einen runden Zehner gab es die Fluttüten, die Familie Scheidt mit Angestellten und Freunden gebacken und verkauft hat. Rund 500 seien in Kreimbach-Kaulbach über die Ladentheke gegangen, 320 in Otterbach, berichtet Kathrin Scheidt. Sie ist begeistert von der Spendenbereitschaft, viele hätten mehr gegeben. Dann haben sie und ihr Mann noch was drauf gelegt und so konnten am Ende 10.000 Euro für die Spendenaktion „Bäcker helfen Bäcker“ des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks überwiesen werden. Vertreter des Verbandes kümmerten sich im Ahrtal um die Verteilung, ist Scheidt sicher, dass die Spende direkt von der Flutkatastrophe betroffenen Kollegen zugute kommt.