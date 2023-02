Die Filiale in der Kaiserslauterer Eisenbahnstraße gehört zu insgesamt acht Standorten der Bäckerei Müller aus Konken, die unter neuer Regie betrieben werden. Wie Michael Wellstein, Fachanwalt für Insolvenzrecht, mitteilte, sei es in kurzer Zeit gelungen, acht Filialen an den Mitbewerber, die Bäckerei Gillen GmbH aus St. Wendel zu übertragen.

Über die Großbäckerei und Konditorei Müller mit Sitz in Konken war Anfang des Monats ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Von Gillen übernommen werden auch die Standorte in Ramstein-Miesenbach, Katzweiler, Bann, Herschweiler, Baumholder, Schönenberg-Kübelberg und Freisen. 25 Arbeitsplätze dieser Filialmitarbeiter seien gesichert worden, so Wellstein. Gillen ist eine überregional im Saarland und der Pfalz tätige Bäckerei mit bisher 55 Filialen, zu der die neuen Standorte optimal passten, so der Insolvenzverwalter. Auch die Filiale in der Eisenbahnstraße sei am Montag organisatorisch auf den Wechsel vorbereitet worden und werde seit Dienstag durch die Bäckerei Gillen mit den ehemaligen Mitarbeitern betrieben. Unklar ist noch, wie es mit den 13 restlichen Filialen, die sich zum Teil auch im Landkreis Kaiserslautern befinden, und deren Beschäftigten weitergeht. Drei potenzielle Erwerber interessierten sich dafür. Gillen betreibt in der Region unter anderem Filialen im „K in Lautern“ und in der Kaiserslauterer Fruchthallstraße. Die Produktion der Backwaren in Konken und die Belieferung der übrigen Müller-Filialen könne bis maximal Ende Februar aufrechterhalten werden, informierte Wellstein. Den Mitarbeitern werde betriebsbedingt gekündigt.