Fastnacht fällt in diesem Jahr wieder der Pandemie zum Opfer. Doch der Blick auf die Bäckerei-Auslagen dürfte die Stimmungslage einiger Jecken und „Süßmäulchen“ heben: Auf das Traditionsgebäck Berliner müssen sie nämlich auch in diesem Jahr nicht verzichten. Im Café Krummel ist die Saisonware schon seit Januar zu haben. „Wir backen unsere Berliner nach einem Rezept meines Großvaters“, erzählt Bäcker und Konditor Martin Krummel. Der Herstellungsprozess sei aufwendig. Rund vier Stunden Arbeitszeit brauche es für eine Ladung der Faschingskrapfen. Zuerst werde ein Butterhefeteig angesetzt. „Wir verwenden nur Butter, kein Schmalz“, betont Krummel. Nach der Gehzeit wird der Teig zusammengeschlagen, dann zweimal durchgeknetet. Schließlich wird die Masse geteilt und portionsweise abgewogen. Das nennt man in der Fachsprache einen Bruch, erklärt der Bäcker. Auf Holzbrettern werden die Teigstücke erneut gehen gelassen, bevor sie in heißem Fett goldgelb gebraten werden. „Dabei nimmt jeder Berliner nur etwa zwei Gramm Fett auf“, sagt Krummel.

Zwei Sorten Berliner werden in der Backstube Krummel hergestellt: gefüllte und ungefüllte. Statt der klassischen Füllung mit Erdbeermarmelade verwendet Krummel hausgemachte Himbeer-Johannisbeer-Konfitüre. „Unsere Berliner sind keine Convenience-Produkte, darauf sind wir stolz“, betont Martin Krummel.

Die Nachfrage nach den Faschingskrapfen ist in diesem Jahr gesunken, hat Bäcker Martin Krummel bemerkt. In vorpandemischen Zeiten habe man bei Krummel täglich zwei Bleche Berliner gebacken. Nun werde nur noch ein Viertel Blech pro Tag verkauft. Laut Krummel eine Folge des veränderten Konsumverhaltens. Zieht es weniger Menschen zum Einkaufsbummel in die Stadt, haben die Bäckereien weniger Laufkundschaft. In Sachen Corona-Regeln hofft der Bäcker auf die für die kommenden Wochen angekündigten Lockerungen – und damit wieder auf mehr Kunden in der Stadt. Für einen Krummel-Berliner wird es dann allerdings vielleicht zu spät sein: Am Faschingsdienstag, 1. März, wird bei Krummel das letzte Blech für 2022 gebacken.