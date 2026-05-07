Es ist der sprichwörtliche Sprung ins (nicht ganz so) kalte Wasser. Beim 14. Azur-Cup am Samstag ab 9 Uhr in Ramstein gehen auch die ganz Kleinen an den Start.

Das Freizeitbad Azur wird am Samstag wieder zum Treffpunkt des regionalen Schwimmnachwuchses. Beim Azur-Cup um den Klaus-Layes-Wanderpokal wollen vor allem die Kleinen auf der 25-Meter-Bahn ihr Können unter Beweis stellen. Geschwommen wird in den Lagen Kraul, Brust und Rücken.

Wie der Veranstalter im Vorfeld bereits mitteilt, wollen die Kampfrichter an diesem Tag wieder das ein oder andere Auge zudrücken, um den Kids und den Teilnehmern ohne Lizenz nicht den Spaß am Schwimmen zu nehmen.

Legendäre Familienstaffeln

Für Gerd Backhaus, Vorsitzender der veranstaltenden Aquakids, zählt das „Heimspiel“ zu den Höhepunkten jeder Schwimmsaison: „Es gibt nichts Schöneres, als die strahlenden Augen der Kinder zu sehen. Manche Großeltern und Eltern sind aufgeregter als die Schwimmer selbst.“

Das Schwimmfest, zu dem Besucher (idealerweise mit Badeschuhen) gerne gesehen sind, rückt einmal mehr den Spaß in den Vordergrund, wenngleich auch der sportliche Ehrgeiz mitschwimmen wird. So auch bei legendären Familienstaffeln, die ab 13 Uhr für Aufmerksamkeit sorgen werden. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist gesorgt.