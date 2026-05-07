Schwimmen Azur-Cup: Wenn Kampfrichter das ein oder andere Auge zudrücken
Das Freizeitbad Azur wird am Samstag wieder zum Treffpunkt des regionalen Schwimmnachwuchses. Beim Azur-Cup um den Klaus-Layes-Wanderpokal wollen vor allem die Kleinen auf der 25-Meter-Bahn ihr Können unter Beweis stellen. Geschwommen wird in den Lagen Kraul, Brust und Rücken.
Wie der Veranstalter im Vorfeld bereits mitteilt, wollen die Kampfrichter an diesem Tag wieder das ein oder andere Auge zudrücken, um den Kids und den Teilnehmern ohne Lizenz nicht den Spaß am Schwimmen zu nehmen.
Legendäre Familienstaffeln
Für Gerd Backhaus, Vorsitzender der veranstaltenden Aquakids, zählt das „Heimspiel“ zu den Höhepunkten jeder Schwimmsaison: „Es gibt nichts Schöneres, als die strahlenden Augen der Kinder zu sehen. Manche Großeltern und Eltern sind aufgeregter als die Schwimmer selbst.“
Das Schwimmfest, zu dem Besucher (idealerweise mit Badeschuhen) gerne gesehen sind, rückt einmal mehr den Spaß in den Vordergrund, wenngleich auch der sportliche Ehrgeiz mitschwimmen wird. So auch bei legendären Familienstaffeln, die ab 13 Uhr für Aufmerksamkeit sorgen werden. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist gesorgt.