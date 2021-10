Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wird gegen das Urteil im Weilerbacher Axtmord-Prozess keine Revision einlegen. Das teilte Justizsprecher Michael Stiefenhöfer vom Lauterer Landgericht am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Wegen Totschlags an seiner 60-jährigen Mutter und heimtückischen Mordes an deren 65-jährigen Lebensgefährten, der schlafend im Bett lag, als ihn die Axthiebe trafen, war der 38-jährige Handwerker aus Weilerbach am vorvergangenen Dienstag zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne anschließende Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Verteidigung und die Nebenklage, die die Angehörigen des 65-jährigen Mannes vertritt, haben gegen den Richterspruch der Großen Strafkammer Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe muss nun das Urteil auf Verfahrensfehler prüfen. Der Prozess selbst wird aber nicht neu aufgerollt.