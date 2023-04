Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Singende Schauspieler gibt es wie den sprichwörtlichen Sand am Meer: Katja Riemann, Klaus Maria Wöhler, Jan Josef Liefers – um nur mal ganz wenige zu nennen, die in jüngerer Zeit in Lautern gastierten. Manche talentierter, andere talentfreier. Doch zu welchen gehört Axel Prahl, der am Donnerstag die Kammgarn beehrt?

Na klar, der Thiel, der Tatort-Kommissar aus Münster, so kennt man ihn: den Schauspieler Axel Prahl in seiner Rolle als gemütlicher, untersetzter, mitunter brummeliger Ermittler an der