Niedrigschwelligkeit, Freiwilligkeit, Akzeptanz und Kontinuität – mit diesen Werten bezog vergangene Woche das Projekt „Connect“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Südwest ihre neuen Räume am Pfaffplatz. Zelebriert wurde die Eröffnung mit Vertretern der Stadt Kaiserslautern, der Jugendberufsagentur und des Jobcenters Stadt Kaiserslautern.

Die „bestmögliche Begleitung junger Menschen zu gewährleisten“ ist einer der Punkte, die Christian Hirsch, Leiter der Bereiche Streetwork und offene Jugendarbeit, in seiner Eröffnungsansprache deutlich machte. Mit dem Projekt sollen Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren erreicht werden, deren Alltag oftmals durch gleich mehrere Problemlagen erschwert ist. Ermöglicht wird das durch Streetworker, die den Kontakt zur Jugendberufsagentur herstellen.

„Anders als bei klassischem Streetwork sprechen wir die Leute nicht an öffentlichen Plätzen an, sondern die Klienten werden durch die Jugendberufsagentur vermittelt. Es gibt dann eine zweiwöchige Frist, in der sie die Möglichkeit haben, die Weitergabe ihrer Daten an uns ablehnen zu können“, erzählt David Albrecht, einer der beiden Streetworker. Zusammen mit Janette Geßner, welche bereits fünf Jahre Erfahrung als Streetworkerin sammeln konnte, suchen sie Klienten in ihrem gewohnten Umfeld auf und begleiten sie bei der Bewältigung ihrer individuellen Schwierigkeiten. Das Ziel: Junge Menschen wieder in das gesellschaftliche Leben zu integrieren und eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation zu erreichen. Kommunikation kann auf herkömmlichen Wegen als auch unkonventionell über WhatsApp oder Instagram stattfinden, je nachdem wie und wann Klienten dazu bereit sind.

Bedarf ist da: Jobcenter betreut 10.000 Menschen

Den statistischen Erhebungen zufolge werden derzeit 5237 Bedarfsgemeinschaften vom Jobcenter der Stadt Kaiserslautern betreut, die mehr als 10.000 Menschen umfassen. „Der Bedarf ist da, wir bekommen ihn immer wieder hautnah zu spüren“, erklärt Albrecht. Mit zunächst zwei, bald drei Streetworkern kann das Projekt der AWO unter Vollauslastung maximal 30 Klienten betreuen. „Das liegt zum einen an der Komplexität jedes einzelnen Falls und jeder braucht natürlich auch einen Zeitfaktor“, erklärt Hirsch. Eine Besetzung für die Stelle eines dritten Streetworkers wird angestrebt, das Bewerbungsverfahren ist im Gange. Bis sich das Projekt etabliert hat, soll es allerdings erstmal bei den drei avisierten Stellen bleiben.

Da das Projekt auf Basis der Freiwilligkeit beruht, gibt es auch keine Konsequenzen in Form von Sanktionen für Betroffene, die das Angebot ablehnen. „Niemand soll gezwungen werden“, erklären die Streetworker. Sollten Betroffene sich doch für das Angebot entscheiden, seien Geßner und Albrecht dafür da, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und den Weg so leicht wie möglich zu gestalten.

Nach einer erfolgreichen Integration ist auch danach eine Betreuung gewährleistet. Die Klienten sollen vor allem stabilisiert werden und Kontinuität im Alltag erfahren.

„Bisher wurde das Angebot positiv angenommen von den Jugendlichen“, erzählt Geßner. Auch Anja Pfeiffer (CDU), Sozialdezernentin in Kaiserslautern, sprach sich für das Projekt aus: Es sei eine gute Entscheidung, so etwas zu versuchen. Mit einer Jugendsozialraumanalyse möchte die Stadt Jugendtreffangebote ausweiten und vor allem Kinder präventiv erreichen.

Ziel: Streetwork in Kaiserslautern etablieren

„Wir werden den Druck annehmen und stellen uns gerne der Herausforderung“, erklärt Hirsch am Ende der Diskussionsrunde. Mit dem Projekt soll Streetwork in Kaiserslautern etabliert werden und im eigenen Konzept fortschreiten.

Kontakt

Das Projekt ist im Internet auf der Website zu erreichen oder im Beratungsbüro von AWO Connect am Pfaffplatz 10.