Weil er auf einem Parkplatz eine Autotür aufgerissen und den Fahrer geschlagen hat, sucht die Polizei nach einem Mann, der ungefähr 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß ist, ein arabisches Erscheinungsbild mit Vollbart und Zopf hat.

Wie der betroffene 30-Jährige bei der Polizei anzeigte, stand sein Auto am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Pfaffplatz, und er konnte nicht wegfahren, weil er durch einen anderen Wagen zugeparkt war. Eine Suche nach dem Fahrer in der näheren Umgebung blieb ohne Erfolg. Als nach einigen Minuten eine Frau zu diesem Auto kam, war der 30-Jährige so in Rage, dass er die Unbekannte anbrüllte. Nach einer kurzen Diskussion sei die Frau in den Pkw gestiegen und weggefahren. Er selbst setzte sich dann in sein Auto und wollte los – in diesem Moment habe der Unbekannte die Fahrertür aufgerissen und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen.