Seit Donnerstag ist die gelbe Attraktion auf dem Museumsplatz Geschichte. Sieben Jahre markierte die Auto-Skulptur von Stefan Rohrer einen gern besuchten Treffpunkt vor der Pfalzgalerie. Nun wurde sie abgebaut.

Vor allem Selfie-Liebhaber tummelten sich seit 2014 vor dem Kunstwerk, um sich vor gelber Kulisse zu verewigen. „Schade“, meinte Stefan Rohrer, der bildende Künstler und Schöpfer der Plastik „Yellow Arrow“ (2011) mit einem weinenden Auge zum Abbau, der auch eine dringende Renovierung folgen wird. Und fügte mit einem lachenden hinzu: „Ich freue mich sehr, dass die Arbeit so lange hier verweilen konnte.“ Zusammen mit Pfalzgalerie-Restaurator Andreas Kusch und -Schreiner Bernd Riemer zerlegte er die „Opelplastik“ in ihre vier Einzelteile, um sie in Kürze auf das reichlich weite Gelände des Stuttgarter Kunstvereins zu transportieren.

Weitere Zukunftspläne gibt es außer der Überholung für den Kunst-Opel derzeit nicht. Dafür aber für die Pfalzgalerie: In diesem Jahr sollen noch zwei Außenplastiken von Franz Bernhard und Werner Pokorny vor dem Museum des Bezirksverbandes installiert werden.