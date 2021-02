„Tasche im Auto = keine gute Idee!“ hat die Polizei eine Meldung überschrieben, in der es um eine eingeschlagene Autoscheibe geht. Dass es keine gute Idee ist, die Handtasche im Auto zurückzulassen, musste demnach „eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag auf die unangenehme Art ,lernen’“. Diebe nutzten die kurze Abwesenheit der Dame aus, schlugen an dem Wagen eine Scheibe ein und stahlen die Tasche.

Wie die 71-Jährige am frühen Nachmittag der Polizei meldete, hatte sie am Montag ihren Citroën Cactus gegen 12.50 Uhr in der Kantstraße in Höhe des Hauses Nummer 87 abgestellt und war ausgestiegen. Die Handtasche ließ sie im Wagen liegen. Als die Frau etwa 30 Minuten später zum Fahrzeug zurückkam, war eine Scheibe kaputt und die Tasche weg.

Zusammen mit der Handtasche erbeuteten die Täter die Brieftasche samt Bargeld, den Führerschein und den Personalausweis der 71-Jährigen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen.