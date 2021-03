In den vergangenen Tagen sind in Kaiserslautern gleich mehrere Autos zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Anwohner der Pariser Straße, dass die Fahrerseite seines schwarzen Pkw, der in Höhe der Hausnummer 347 abgestellt war, am Dienstagvormittag zwischen 8.55 und 10.50 Uhr zerkratzt wurde. Möglicherweise, so die Polizei, haben die unbekannten Täter weitere Autos beschädigt.

In der Plauener Straße wurde schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein grauer Opel Meriva zerkratzt. Der Wagen war an der Straße in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. An dieser Stelle wurde zwischen dem 21. und dem 22. März bereits ein grauer Kia beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0631/3692250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.