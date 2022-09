An der Einmündung in Fahrtrichtung zur Bundesstraße 270 beim Ortsteil Breitenau ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 85-Jähriger mit seinem Auto – aus der Fahrtrichtung Kaiserslautern kommend – in einem zu weiten Bogen nach rechts in Richtung der B270 ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden von mindestens 11.000 Euro. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.