Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Mittwochabend im Bereich Maxstraße/Burgstraße unterwegs waren. Es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Menschen, die gegen 23.30 Uhr aufeinander getroffen sind. Laut Polizei hat sich folgendes zugetragen: Eine Gruppe junger Erwachsener lief gegen halb 12 zu Fuß vom Rathausplatz in Richtung Burgstraße, wo deren Autos auf dem Parkplatz des Burggymnasiums standen. Als sie losfahren wollten, versperrte ihnen eine etwa 15-köpfige Gruppe den Weg. Aus dieser Gruppe heraus sei es dann zu Tritten und Schlägen gegen die Fahrzeuge gekommen, auch ein Stein sei auf die Windschutzscheibe eines Autos geworfen worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei kontrolliert Verdächtige am Willy-Brandt-Platz

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben am Willy-Brandt-Platz eine größere Personengruppe ausfindig machen. Unter ihnen befanden sich drei junge Männer, auf die Täterbeschreibungen passten. Einer von ihnen hatte eine blutende Verletzung an der Hand, die beiden anderen hatten laut Polizei Blutflecken auf ihrer Kleidung. „Ob sie etwas mit der Beschädigung der Fahrzeuge zu tun haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen“, so die Polizei, die unter Telefon 0631/369-2250 Hinweise entgegen nimmt.