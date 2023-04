Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Leben ist zu kurz, um kein Bier zu trinken. So oder so ähnlich könnte die Botschaft des neuen komödiantischen Romans der Autorin Marion Bischoff lauten. Mit „Bier mit dir“ beschreitet die Pfälzerin literarisch neue Pfade, mit feuchtfröhlicher, hopfiger Note im Abgang. Und nein, die Autorin hat nichts mit der Bischoff-Brauerei zu tun, wie sie bei der Stream-Lesung am Donnerstag versicherte.

„Wäre ja auch eine geniale Schleichwerbung“, schrieb ein Online-Gast nach der Lesung in den Chat. Das wäre es in der Tat. Aber Marion Bischoff hat allen Spekulationen