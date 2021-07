Gleich zweimal machten sich Unbekannte in dieser Woche an den Reifen desselben Fahrzeuges zu schaffen. Wie die Polizei berichtet, stachen sie zunächst in der Nacht zum Dienstag einen Vorderreifen des Autos platt, in der Nacht zum Donnerstag folgte dann ein Hinterreifen. Das Auto parkte in einem frei zugänglichen Innenhof in der Hauptstraße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter Telefon 0631/3692150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.