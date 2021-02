Unbekannte haben im Bereich der Ludwigshafener Straße Autoreifen unerlaubt im Wald entsorgt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Spaziergängerin am Sonntag die Reifen. Sie lagen in der Nähe der Autobahn an einem Feldweg, rund 100 Meter von einem Stromhäuschen entfernt. Wer die Altreifen dort ablud, ist nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.