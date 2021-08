Es kommt nicht allzu oft vor, dass sowohl der Autor als auch der Regisseur eines Stücks gemeinsam ihre Premiere im Pfalztheater besuchen. Unlängst war das so bei der Uraufführung des Monodramas „Bürckel!“.

Jetzt saß der Dramatiker Roland Schimmelpfennig im Publikum, während Regisseur Jan Langenheim zum Schlussapplaus für seine Inszenierung einer modernisierten „Odyssee“ auf die Bühne trat.

Schimmelpfennig ist zurzeit der meistgespielte Stückeschreiber Deutschlands, der unter anderem mit dem Else-Lasker-Schüler-Preis des Pfalztheaters sowie dem Nestroy-Preis ausgezeichnet wurde. In Kaiserslautern war bereits sein Drama „Push up 1-3“ zu sehen. Sein „Goldener Drache“ wurde hier anno 2011 von Jan Langenheim in Szene gesetzt.

„Wir kennen uns seit der gemeinsamen Schulzeit am Göttinger Max-Planck-Gymnasium“, verrät der Regisseur, Jahrgang 1969 und damit zwei Jahre jünger als der Autor. Langenheim hat als Gast schon mehrfach am Pfalztheater gearbeitet, unter anderem mit dem „Zerbroch’nen Krug“ von Kleist, Brechts „Gutem Mensch von Sezuan“ und zuletzt „Biedermann und die Brandstifter“ von Frisch. Seine gemeinsam mit Melanie Pollmann konzipierte Dramatisierung des Romans „Tyll“ von Daniel Kehlmann sollte eigentlich im vergangenen Frühjahr aufgeführt werden. Wegen der Corona-Krise wurde die Premiere auf 2021 verschoben.

In den vergangenen sechs Wochen fanden die Proben für die „Odyssee“ statt, in der übrigens alle vier Neulinge des Kaiserslauterer Schauspielensembles mitwirken. Das 2018 am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführte Werk wurde seitdem unter anderem in Toronto und Madrid gespielt.

Die Frage nach dem Zeitbezug eines 3000 Jahre alten Sagenstoffs beantwortet Schimmelpfennig so: „Die ,Odyssee’ gibt Anknüpfungspunkte zu vielen Dingen, die heute sehr aktuell sind, etwa Heimatlosigkeit, Schiffbruch, Flucht und Vertreibung.“

Gleichwohl konnte die collagenartige Dramaturgie, in der es für die Schauspieler keine feste Rollenzuweisung gibt, am Freitagabend nicht alle Kaiserslauterer Premierenzuschauer überzeugen. Der Autor zeigte sich mit der Aufführung dennoch sehr zufrieden und sagte knapp: „Ich bin glücklich.“