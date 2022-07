Der Autor Martin Krumbholz kommt am Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr ins Kunstlager der Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) in der Eisenbahnstraße. Mit dabei hat er sein neues Buch „Alex, Martin und ich“.

Das Buch spielt in der Verlagsbranche. „Die Berufung des heiligen Matthäus“ – so hat Protagonist Martin Krug seine Novelle benannt, nach Caravaggios ikonischem Bild in der Kirche Luigi dei Francesi in Rom. Die Ironie ist offensichtlich, denn Martin zögert im Hinblick auf seine Berufung, die Nachfolge seines Chefs Alexander Blumenthal anzutreten, weil er sich in dessen Ehefrau Marion verguckt hat.

Doch Martins Freund, um seinen Rat gebeten, schlägt einen anderen Titel vor: Gespenstergeschichte. Denn sie handelt auch davon, wie der geheimnisvolle Alexander im Meer, scheinbar für immer, verschwindet.

Liebe, Männlichkeit, Kunst

Martins Freund und Gesprächspartner, der Ich-Erzähler des Romans, fügt der Novelle eine Rahmenhandlung hinzu, in der sich deren Motive spiegeln. Es geht um Liebe als Passion, um Eros und Sex, um Loyalität und Verrat, um Männlichkeit und Ritterlichkeit, um Kunst, Film und Musik.

Die Lesung wurde von der KWG in Kooperation mit der Buchhandlung „Blaue Blume“ organisiert. Der Eintritt ist frei.