Der weltweit agierende Automobilsitzhersteller Adient baut weitere Stellen ab, 40 davon am Standort Kaiserslautern. Dort sind derzeit noch 280 Personen beschäftigt.

In den beiden zurückliegenden Jahren wurden bereits jeweils Stellen in ähnlicher Höhe in Kaiserslautern abgebaut: Im Jahr 2022 fielen durch die Schließung des Bereichs Musterbau 49 Stellen weg, 2023 wurden 42 Stellen gestrichen, weil der Bereich Testing geschlossen wurde. Von dem aktuellen europaweiten „Transformationsprogramm“, das spätestens 2027 abgeschlossen sein soll, sind bereichsübergreifend Stellen in der Entwicklung und Verwaltung betroffen.

Das Unternehmen ist wie die gesamte Automobilbranche unter Druck wegen der sinkenden Nachfrage, begründet Adient-Sprecherin Annika Wierzt die Entscheidung. Vor allem im Bereich der E-Mobilität sei die chinesische Konkurrenz sehr stark und ziehe aus Europa Kunden ab.

Europaweit seien rund 320 Stellen von den Maßnahmen betroffen: Teils handele es sich um Verlagerung, 220 Stellen würden jedoch abgebaut.

Adient ist der weltweit größte Hersteller von Fahrzeugsitzen mit einem Marktanteil von 25 Prozent. Über 70.000 Mitarbeiter sind in 200 Produktions- und Montagewerke in insgesamt 29 Ländern beschäftigt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Dublin, Irland. Im Jahr 2023 lag der Umsatz bei 15,4 Milliarden US-Dollar.