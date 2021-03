Am Samstagnachmittag gab es in Kaiserslautern zum dritten Mal einen Autokorso mit anschließender Kundgebung. Parallel dazu fand eine weitere Versammlung unter dem Motto „Kunstaktion weiße Welt“ in der Innenstadt von Kaiserslautern statt, wie die Polizei mitteilte.

Die Versammlungsteilnehmer des Autokorsos trafen sich mit ihren Fahrzeugen unter dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“ auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park. Anschließend fuhren sie über eine etwa 13 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt bis zum Messeplatz.

An der Versammlung nahmen laut Polizei rund 70 Fahrzeuge mit etwa 100 Menschen teil. Durch den Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei sperrte kurzzeitig Kreuzungen und Einmündungen.

Die zwölf Teilnehmer der Versammlung „Kunstaktion weiße Welt“ trafen sich zu einem Protestmarsch durch die Fußgängerzone. Dabei trugen sie weiße Anzüge. Sie schlossen sich im Anschluss auf dem Messeplatz den Teilnehmern des Autokorsos an.

Im Rahmen einer Darbietung umarmten sich neun Teilnehmer der „Kunstaktion weiße Welt“ laut Polizei mehrfach. Dabei hielten sie die Mindestabstände zueinander nicht ein und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Ordnungsbehörde ahndete entsprechende Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung. Die Polizei unterstützte die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei der Feststellung der Personalien. Darüber hinaus kam es laut Polizei zu keinen besonderen Vorkommnissen. Kurz vor 18 Uhr beendete der Veranstalter die Kundgebung.