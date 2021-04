Einen Autokorso und daraus folgende Verkehrsbehinderungen hat es am Samstagnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt gegeben. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der Aufzug mit 67 Fahrzeugen und 120 Menschen stand unter dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“. Es handelte sich um die vierte Veranstaltung dieser Art. Der Autokorso startete laut Polizei auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park und fuhr danach eine 13 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt bis zum Messplatz. Kurzzeitig mussten Straßen und Kreuzungen durch die Polizei gesperrt werden.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Messplatz seien zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert worden, so die Polizei. Auch Ordner und Versammlungsleitung hätten sich nicht an die Corona-Regeln gehalten. Die Verstöße seien in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt geahndet worden.

Die Kundgebung war kurz nach 18 Uhr beendet.