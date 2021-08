Gleich drei Autoaufbrüche meldete die Polizei aus der Leipziger Straße. Diebe drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Renault Megane ein, der an der Fahrbahn abgestellt war. Als die Besitzerin am Donnerstagmorgen in ihr Auto stieg, fiel ihr auf, dass jemand die Mittelkonsole durchwühlt hatte. Es fehlte allerdings nur die Zulassungsbescheinigung. Ein paar Häuser weiter verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem BMW Mini. In einem anderen Fall durchwühlten die Langfinger das Handschuhfach und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag.