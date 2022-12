Es muss nicht immer etwas Unerfreuliches sein, wenn Autofahrer an ihrer Frontscheibe etwas finden – zumindest nicht am Nikolaustag. Denn am Dienstag durften sich fast 800 Autofahrer und Autofahrerinnen über ein kleines, unerwartetes Präsent an ihren Fahrzeugen freuen: Die Torpedo-Garage hatte am Vormittag Geschenkbeutel in Kaiserslautern verteilen lassen.

Vier Mitarbeiter waren laut Walter von Hoff vom Marketing des Autohauses in der Stadt unterwegs, um die Beutel mit Schokolade, einem Hand-Taschenwärmer und einem Nikolaus-Gruß vorsichtig auf Autos zu legen. Von Hoff: „Wir haben darauf geachtet, nur weiche Produkte zu verwenden. Wir wollen ja für Freude sorgen und nicht für Ärger.“ Die Nikolaus-Aktion sei auch an den Torpedo-Standorten Mannheim und Dresden ausgeführt worden: „Uns war wichtig, nicht nur in Social Media auf uns aufmerksam zu machen, sondern direkt bei den Menschen in der Region.“ Erste Rückmeldungen habe es bereits gegeben: Per E-Mail habe sich eine Mutter über das unerwartete Nikolaus-Geschenk für den Nachwuchs gefreut.