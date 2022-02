Das Autohaus Nauerz zieht um. Die neue Niederlassung für die französischen Automobilmarken Peugeot und Citroën befindet sich knapp 500 Meter vom alten Standort entfernt entlang des Rangierbahnhofs auf dem Einsiedlerhof. Die Eröffnung ist für Frühjahr geplant.

Auf einem Areal von 15.000 Quadratmetern ist im vergangenen halben Jahr der 2200 Quadratmeter große Neubau entstanden. Kosten: rund fünf Millionen Euro. Statt an der Straße Im Haderwald ist das Autohaus künftig unter der Adresse Am Rangierbahnhof 12 zu finden. Noch laufen die Arbeiten rund um das Gebäude, dessen Außenanlagen zurzeit noch im Werden sind. Zugänge und Stellflächen um den Neubau müssen ausgebaut werden.

Künftig werden die neuesten Modelle der französischen Marken Peugeot und Citroën in einem von Tageslicht durchfluteten, mehrere Meter hohen Ausstellungsraum präsentiert. Der ist vom Boden bis zur Decke verglast. Deckenhohe weiße Wände, hinter denen sich auf zwei Etagen Büros für Verkauf und Verwaltung befinden, tragen zur Helligkeit im französischen Automobilsalon bei. Angegliedert sind eine Werkstatt, einschließlich Karosserieabteilung, und eine Waschhalle.

Neues Erscheinungsbild der Autobauer

Ausschlaggebend für das Projekt sei die Präsentation beider Automarken unter einem stark veränderten Markenlogo und damit einhergehende Corporate Identity (CI) gewesen, berichtet Sascha Nauerz, Geschäftsführer und Inhaber der Nauerz-Gruppe. „Eine neue CI-Architektur, ein neues Erscheinungsbild der Autobauer, das sich von der Außenansicht bis hinein in den Verkaufsraum ziehen wird“, sagt der Geschäftsführer, der sich auf die Eröffnung im Frühjahr freut.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung am neuen Standort“, schildert Nauerz im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Gegenüber dem früheren Standort Im Haderwald ist das eine Aufwertung in allen Bereichen.“ Coronabedingte Verzögerungen hätten sich in Grenzen gehalten.

Ein deutlicher Trend zur E-Mobilität

Was die Zukunft des Automobils angeht, ist der Händler optimistisch. „Die Nachfrage nach E-Autos ist groß.“ 2021 seien 40 Prozent der mehr als 1000 verkauften Neuwagen Elektroautomobile gewesen. Dabei hätten sich reine Elektro- und Hybridmodelle die Waage gehalten. Auch im Bereich der Nutzfahrzeuge liege die Elektromobilität im Trend.

Die Nauerz-Gruppe ist Anfang 2020 aus dem früheren Autohaus Schwinn mit Sitz Im Haderwald hervorgegangen. Sascha Nauerz hat im Autohaus Schwinn, das 1996 von der Merkurstraße ins Gewerbegebiet Einsiedlerhof gewechselt ist, eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker absolviert. Nach seinem Meisterbrief übertrug ihm Albert Schwinn, Inhaber des gleichnamigen Autohauses, die Leitung der Werkstatt, 2016 die Betriebsleitung und Geschäftsführung, einschließlich der Filiale in Pirmasens. In die Nauerz-Gruppe eingegliedert wurde das Autohaus Pro Car Service & Vertriebs GmbH in Pirmasens mit den Marken Kia und MG als Vertragspartner sowie Seat, Skoda und Cupra als Servicepartner.

Ein Garagenpark mit 80 Einheiten ist vorgesehen

Im Zuge der Vergrößerung bietet das Autohaus Nauerz Arbeitsplätze für Kfz-Mechatroniker, Karosseriebauer, Büro- und Automobilkaufleute und in der Disposition. Das Unternehmen bildet zudem Kfz-Mechatroniker und Karosseriebauer aus.

Auf dem Areal vorgesehen ist zudem ein Garagenpark mit 80 Einheiten. Die Garagen sollen an Privatpersonen zum Einstellen von Fahrzeugen oder zum Abstellen von Gegenständen vermietet werden. Die Zufahrt zum Autohaus Nauerz erfolgt über die Straße hinter der Jet-Tankstelle.