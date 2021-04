Zwei Verletzte mussten am Dienstagnachmittag in der Bergstraße in Frankelbach nach einem Unfall von Rettungskräften und einem Notarzt versorgt werden. Sie waren zuvor mit ihrem Auto gegen die Mauer einer Scheune gefahren. Nach einer Erstversorgung brachte der Rettungsdienst die beiden Insassen in ein Krankenhaus.

Bergstraße gesperrt

Die Feuerwehr stellte während des Einsatzes den Brandschutz sicher. Die Bergstraße war in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt. Nachdem der Abschleppdienst das Fahrzeug geborgen hatte, reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.