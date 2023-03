Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag von der L382 zwischen Schallodenbach und Schneckenhausen abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein unbekannter Fahrer in einem roten Kleinwagen den Unfall verursacht haben, berichtet die Polizei. Laut Angaben der 33-Jährigen war sie gegen 11 Uhr in Richtung Schneckenhausen unterwegs. In einer Kurve kam ihr der rote Wagen entgegen. Dieser fuhr so weit mittig, dass sie nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, riss das Steuer nach links und rammte auf der anderen Straßenseite einen Baum. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0631 3692150.