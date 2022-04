Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike am Montagvormittag. Wie die Polizei berichtet, achtete eine 34-jährige Toyotafahrerin an der Einmündung nach Miesenbach am Steinwendener Ortsausgang nicht auf den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Sie bog ab und erfasste den 52-jährigen Mann mit ihrem Wagen. Beide verletzen sich und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.