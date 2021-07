Gleich zwei Fußgänger sind am Donnerstagabend am Stiftsplatz von einem Auto angefahren worden. Ein 61-Jähriger kam nach Polizeiangaben ins Krankenhaus. Der Mann und eine Frau gingen an der Ampelkreuzung Stiftsplatz/Spittelstraße in Richtung Sparkasse bei Grün über die Straße. Die 52-Jährige schob dabei ein Fahrrad. Eine 74-jährige Autofahrerin achtete beim Abbiegen nicht auf die beiden Passanten. Mit ihrem Wagen touchierte sie die Fußgänger. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 52-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf.