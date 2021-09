In der Baustelle an der Überleitung der A6 zur A62 in Richtung Trier hat sich am späten Samstagabend ein Auto festgefahren. Ein Zeuge habe der Polizei den Wagen gemeldet. Eine ausgerückte Streife fand die Situation wie beschrieben vor. Die Autofahrerin war offenbar absichtlich an sämtlichen Absperrungen ins ausgefräste Baufeld gefahren, berichtet die Polizei. Als sie merkte, dass die Fahrbahn nur noch aus Schotter bestand, versuchte sie, durch das Baufeld zu fahren – was jedoch am Baustellenende scheiterte. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden.